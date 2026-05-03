Visite insolite « Embarquement immédiat », Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Visite insolite « Embarquement immédiat » Samedi 19 septembre, 15h00 Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Installé confortablement dans un transat, oreillettes posées sur vos oreilles, prenez place à bord de l’avion de la compagnie aérienne « Château de Sainte-Suzanne Airlines ». Le commandant, assisté d’un personnel de bord dévoué, vous accueille pour vous faire vivre une belle traversée à la découverte de l’histoire et de l’architecture du château de Sainte-Suzanne. Bon vol !

Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 9 Rue Fouquet de la Varenne, 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes, France Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Chammes Mayenne Pays de la Loire 0243581300 https://patrimoine.lamayenne.fr/sainte-suzanne Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Erve, le château de Sainte-Suzanne a vu passer des guerres. En 1087, la forteresse repousse Guillaume le Conquérant.

En 1613, Guillaume Fouquet de la Varenne, ministre d’Henri IV, laisse inachevé son projet de demeure sur les ruines de la forteresse. Du donjon du XIe siècle au logis du XVIIe siècle, le château de Sainte-Suzanne vous racontera ses histoires de batailles et d’architecture.

Fenêtre ouverte sur les multiples facettes du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et au-delà, du département de la Mayenne, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) n’est pas seulement un espace d’exposition permanente.

Des expositions temporaires sont régulièrement mises en place afin de mettre en valeur certains aspects du territoire. Enfin, lieu de rencontres et de débats, la programmation d’animations à destination des scolaires et des visiteurs souhaite faire vivre cet équipement culturel. Parking.

Installé confortablement dans un transat, oreillettes posées sur vos oreilles, prenez place à bord de l’avion de la compagnie aérienne « Château de Sainte-Suzanne Airlines ». Le commandant, assisté à…

©Équipe du château de Sainte-Suzanne / CD53