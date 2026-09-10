Visite insolite et décalée : les halles centrales, Halles centrales, Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Halles centrales · Limoges
Informations pratiques
Visite insolite et décalée : les halles centrales Samedi 17 octobre, 18h30 Halles centrales Haute-Vienne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T18:30:00+02:00 – 2026-10-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T18:30:00+02:00 – 2026-10-17T20:30:00+02:00
NOCTURNE INSOLITE AUX HALLES CENTRALES
Initiée par le conseil municipal des enfants, cette soirée vous réserve bien des suprises…
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Gratuit sur inscription au 05.55.45.85.26.
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Halles centrales Place de la Motte Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Vous vous attendiez à une visite traditionnelle des halles centrales ? Rien ne va se dérouler comme prévu ! #Villedartetdhistoire
© Ville de Limoges
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