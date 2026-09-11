Visite insolite interactive : les objets se réinventent, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Visite insolite interactive : les objets se réinventent 19 et 20 septembre Musée des arts précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Gratuit. 18 personnes, à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Avec Béatrice Forêt, de la compagnie L’Arbre à Plumes.

Toujours aussi farfelue, Clarisse Tinquiette invite le public à faire fleurir son imaginaire autour d’objets étonnants et à se glisser dans la peau de celles et ceux qui ont façonné et collectionné ces trésors.

À tous les étages de cet hôtel si particulier, des histoires de vie se réinventent et se tissent, entre humour et poésie.

Gratuit. Durée : 1h. Tout public à partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 18 personnes maximum.

Musée des arts précieux Paul-Dupuy 13 Rue de la Pleau, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33531229540 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-des-arts-precieux-paul-dupuy Le musée actuel réunit un très important ensemble d’œuvres couvrant une période allant du Moyen Age à 1939. La collection d’arts graphiques (dessins, estampes…) est particulièrement riche en œuvres d’artistes toulousains et languedociens. L’ensemble exceptionnel de l’horlogerie, les trésors religieux médiévaux, les ivoires, faïences toulousaines et régionales, mais aussi verreries, le parement d’autel des Cordeliers, meubles, armes, monnaies et médailles composent la collection d’arts décoratifs du Moyen Age à nos jours. De nombreuses surprises aussi différentes que merveilleuses témoignent de la vie quotidienne et artistique du Languedoc. métro A station esquirol métro B station carmes Bus ligne 12 : arrêt Carmes Station VélÔ Toulouse : station 45 (Carmes) et station 46 (rue Ozenne)

Avec Béatrice Forêt, de la compagnie L’Arbre à Plumes.

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