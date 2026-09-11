Visite insolite : Lille en 1913, entre Bourse, textiles et charbon, Place Rihour, lille, Lille

Informations pratiques

Visite insolite : Lille en 1913, entre Bourse, textiles et charbon 19 et 20 septembre Place Rihour, lille Nord

Tarif : 9 € adulte. Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 6 à 17 ans) : 5€ , Gratuit pour les moins de 6 ans. Groupe de 8 à 25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Plongez en 1913, à la fin de la Belle Époque lilloise, lors d’une visite immersive guidée par Jean-Baptiste Charles de Joguet, un jeune bourgeois issu de la noblesse.

Déambulez dans le quartier de la Vieille Bourse, avant de vous aventurer dans les quartiers prospères qui témoignent de la richesse de la bourgeoisie locale.

Jean-Baptiste partagera avec vous l’effervescence de la Belle Époque, tout en révélant les secrets d’une ville en pleine mutation où les cheminées d’usines et les ateliers de filature symbolisent l’essor industriel. Cette immersion est l’occasion de redécouvrir Lille à travers le prisme de son glorieux passé, forgé par l’industrie textile et le charbon, sources d’une intense vie intellectuelle et politique.

Visite d’1h30 à 1h45 en petits groupes de 8 personnes minimum et 25 personnes maximum pour adultes et enfants de plus de 6 ans.

Départ devant le monument aux morts, Place Rihour, Lille.

Tarifs préférentiels JEP.

Réservation obligatoire, nombre de places limité.

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Plongez en 1913, à la fin de la Belle Époque lilloise, lors d’une visite immersive guidée par Jean-Baptiste Charles de Joguet, un jeune bourgeois issu de la noblesse.

© Epok’Tour