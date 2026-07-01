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Visite interactive du théâtre, Théâtre de la Chaudronnerie, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la Chaudronnerie · La Ciotat

Visite interactive du théâtre, Théâtre de la Chaudronnerie, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de la Chaudronnerie
Adresse
19 Impasse Jeff Musso, 13600 La Ciotat, France
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
50

Visite interactive du théâtre Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 18h30 Théâtre de la Chaudronnerie Bouches-du-Rhône

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Présentation de la Chaudronnerie, visite guidée et interactive du théâtre.

Evénement spécial :
Samedi à 18h00 : se tiendra un flashmob devant le bâtiment.

Théâtre de la Chaudronnerie 19 Impasse Jeff Musso, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442707360 http://www.lachaudronnerie-laciotat.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.lachaudronnerie-laciotat.com »}] Ancien bâtiment des chantiers navals, La Chaudronnerie est aujourd’hui bien plus qu’une salle de spectacles, c’est un lieu ouvert sur la ville et sur la vie. Vous y êtes tous les bienvenus, en famille ou entre amis, en semaine ou le week-end, pour découvrir, partager, vous émerveiller, rire et pleurer.
Présentation de la Chaudronnerie, visite guidée et interactive du théâtre. A 18h, le samedi, flashmob devant le bâtiment.

©Ville de La Ciotat

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