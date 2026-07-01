Visite interactive du théâtre, Théâtre de la Chaudronnerie, La Ciotat

Informations pratiques

Visite interactive du théâtre Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 18h30 Théâtre de la Chaudronnerie Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Présentation de la Chaudronnerie, visite guidée et interactive du théâtre.

Evénement spécial :

Samedi à 18h00 : se tiendra un flashmob devant le bâtiment.

Théâtre de la Chaudronnerie 19 Impasse Jeff Musso, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442707360 http://www.lachaudronnerie-laciotat.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.lachaudronnerie-laciotat.com »}] Ancien bâtiment des chantiers navals, La Chaudronnerie est aujourd’hui bien plus qu’une salle de spectacles, c’est un lieu ouvert sur la ville et sur la vie. Vous y êtes tous les bienvenus, en famille ou entre amis, en semaine ou le week-end, pour découvrir, partager, vous émerveiller, rire et pleurer.

Présentation de la Chaudronnerie, visite guidée et interactive du théâtre. A 18h, le samedi, flashmob devant le bâtiment.

©Ville de La Ciotat