Visite « Jardin d’artistes », Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Visite « Jardin d’artistes » 6 et 7 juin Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris

gratuit, inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La visite « Jardin d’artistes »

Protégé par une palissade de verre, sous les pilotis du musée, le jardin du musée vous accueille entre sentiers, clairières et bassins. La promenade proposée lors de cette visite est l’occasion d‘élucider les symboles tracés dans le jardin par le paysagiste Gilles Clément, mis en lumière par l’artiste Yann Kersalé et prolongé par le mur végétal du botaniste Patrick Blanc… Parmi ces symboles, figure un animal : pour le découvrir, suivez le guide !

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 33156617172 https://www.quaibranly.fr Dessiné par Gilles Clément, le jardin fait partie intégrante du musée : jardin buissonnant, il s’étend sur 18 000 m². Un espace unique à Paris.

Lieu de nature et de culture, le jardin est une invitation au voyage : sentiers, petites collines, chemins dallés de pierre de torrent, bassins propices à la méditation et à la rêverie… 169 arbres et une trentaine d’espèces végétales sont ici rassemblés : chênes et érables côté nord, magnolias et cerisiers côté sud.

Grâce à la construction sur pilotis, le jardin passe sous le musée dont le ventre est planté de graminées de sous-bois : c’est à l’extérieur que le visiteur du musée trouve les guichets de la billetterie. Au cœur du jardin, dans un théâtre de verdure, spectacles, conférences et concerts de plein air sont également programmés. Entrées : – Debilly – 37, quai Branly – face à la passerelle Debilly. – Université – 218, rue de l’Université. – Bassins – 206, rue de l’Université. Accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur – 222, rue de l’Université. Stations de Métro : Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna. Ligne 8 : Ecole Militaire. Ligne 6 : Bir Hakeim. Stations de RER – ligne C. RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : Ligne 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp. Lignes 63, 80.

Visite commentée « Jardin d’artistes »

© musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Eric Sander