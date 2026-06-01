Visite la forêt des 5 sens au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert
Visite la forêt des 5 sens au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert samedi 20 juin 2026.
Fougerolles-Saint-Valbert
Visite la forêt des 5 sens au parc animalier
Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07
Venez découvrir la forêt de manière originale à travers 5 ateliers ludiques qui mettront vos sens à rude épreuve recherche d’éléments naturels, reconnaissance de chants et de cris d’animaux, dégustation de plantes sauvages, fabrication d’un parfum nature, jeux tactiles et plein d’autres choses…
RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 20 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée)
Durée de l’animation 2h
Entrée du parc incluse dans le tarif.
Réservation au 03 84 40 06 41. .
Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite la forêt des 5 sens au parc animalier
L’événement Visite la forêt des 5 sens au parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-06-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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