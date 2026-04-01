Visite La Porte Saint-Michel de fond en combles Guérande
Visite La Porte Saint-Michel de fond en combles Guérande lundi 6 juillet 2026.
Guérande
Visite La Porte Saint-Michel de fond en combles
Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-07-06 17:15:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
Prenez le temps de découvrir en détail l’histoire et l’architecture de ce monument emblématique de la ville de Guérande avec un guide. Cette visite vous offre un accès exceptionnel aux combles du bâtiment afin d’observer sa spectaculaire charpente originelle du XVIIe siècle.
Visite conseillée à partir de 6 ans.
Déconseillée pour les personnes ayant des difficultés dans les escaliers.
Inclus dans le billet d’entrée à la Porte Saint-Michel-Château-Musée de Guérande. .
Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Visite La Porte Saint-Michel de fond en combles Guérande a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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