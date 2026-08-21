Visite : la tour romaine d’Eysses, Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Visite : la tour romaine d’Eysses Dimanche 20 septembre, 14h00 Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

En 2026, la tour romaine d’Eysses fête ses 100 ans d’inscription au titre des Monuments historiques ! L’occasion de la découvrir d’un peu plus près et de mieux comprendre la fonction de ce dernier vestige en élévation de la cité disparue d’Excisum !

Excisum – Site et musée archéologique d’Eysses 1quater Rue Victor Michaut, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Eysses Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0788168350 https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/excisum-site-archeologique-d-eysses-73.html Site du Haut-Empire comprenant un forum, une basilique, une curie, un quartier artisanal et probablement un temple. La tour se situait sur la voie gallo-romaine reliant Agen à Périgueux et marquait probablement un carrefour. Elle se dressait à quelques mètres du praetorium qui fut transformé en abbaye sous les Carolingiens. Elle peut être considérée comme la cella d’un temple qu’entourait peut-être une galerie circulaire. Elle pourrait remonter au IIe siècle.

En 2026, la tour romaine d’Eysses fête ses 100 ans d’inscription au titre des Monuments historiques ! L’occasion de la découvrir d’un peu plus près et de mieux comprendre la fonction de ce dernier en…

©Mossot