Visite La vie secrète du parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert
Visite La vie secrète du parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert lundi 6 juillet 2026.
Fougerolles-Saint-Valbert
Visite La vie secrète du parc animalier
Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03
En compagnie de notre guide, entrer dans la vie intime de nos pensionnaires. Au cours de la balade, découvrez l’histoire du parc, les différentes espèces, leur mode de vie en captivité ainsi qu’à l’état sauvage, et de nombreuses anecdotes. Carnet nature à compléter pour les enfants.
RDV à 15h à l’entrée du parc nommée Blanzey (accessible à partir du centre de Fougerolles)
Durée 2h.
Entrée du parc incluse dans le tarif.
Réservation au 03 84 40 06 41 ou sur place selon les places disponibles. .
Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite La vie secrète du parc animalier
L’événement Visite La vie secrète du parc animalier Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-06-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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