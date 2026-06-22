VISITE L’ARCHITECTURE DE L’HÔPITAL VILLAGE PSYCHATRIQUE DE MAYENNE entrée Centre hospitalier Nord Mayenne Mayenne

Mayenne

VISITE L’ARCHITECTURE DE L’HÔPITAL VILLAGE PSYCHATRIQUE DE MAYENNE

entrée Centre hospitalier Nord Mayenne 224 Boulevard Paul Lintier Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

À l’occasion des Journées nationale de l’architecture, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et l’Association du patrimoine hospitalier de Mayenne s’associent pour une visite inédite, à double-voix.

Conçu dans les années 1960, dans une période du renouveau de la psychiatrie, l’hôpital village du centre hospitalier de Mayenne présente une architecture singulière. L’organisation pavillonnaire, les espaces de vie partagés et l’ouverture sur la ville traduisent une nouvelle approche du soin. Partez à la découverte de ce lieu avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire et Bruno Lizée, président de l’Association du patrimoine hospitalier de Mayenne. .

entrée Centre hospitalier Nord Mayenne 224 Boulevard Paul Lintier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

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English :

%C0 To mark National Architecture Days, the Co%EBvrons-Mayenne Region of Art and History and the Mayenne Hospital Heritage Association are teaming up to offer a unique, %E0 dual-narrator tour.

L’événement VISITE L’ARCHITECTURE DE L’HÔPITAL VILLAGE PSYCHATRIQUE DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Mayenne Co