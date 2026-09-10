Visite Les coulisses des Archives de la MEL, Archives de la MEL, Ronchin

Informations pratiques

Visite Les coulisses des Archives de la MEL Samedi 19 septembre, 15h00 Archives de la MEL Nord

Gratuit, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Avec une capacité de 25 kilomètres linéaires, les archives contiennent une vaste collection de documents allant du XIXᵉ siècle à nos jours.

Qu’est-ce que le métier d’archiviste ? Quels types de documents sont conservés dans un dépôt d’archives ? Autant de questions auxquelles répondront les archivistes qui vous guideront dans les espaces de conservation des fonds, habituellement interdits au public.

Au fil du parcours, découvrez des documents historiques sur les projets de la MEL, tels que le métro, le Stadium, le LaM ou encore EuraTechnologies !

Durée : 1h30.

Gratuit, réservation conseillée.

A partir de 12 ans.

Archives de la MEL 1 rue des sciences Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/inscriptions-aux-journees-du-patrimoine-2026/ »}]

Les Archives de la MEL ouvrent leurs portes ! En suivant le circuit d’une boîte d’archives, découvrez le fonctionnement d’un dépôt d’archives, du quai de déchargement jusqu’à la salle de lecture ! visite guidée coulisses

Alexandre Traisnel