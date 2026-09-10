Visite Les coulisses des Archives de la MEL, Archives de la Métropole européenne de Lille (MEL), Ronchin

Informations pratiques

Visite Les coulisses des Archives de la MEL Samedi 19 septembre, 15h00 Archives de la Métropole européenne de Lille (MEL) Nord

Gratuit, réservation conseillée sur https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/inscriptions-aux-journees-du-patrimoine-2026/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Avec une capacité de 25 kilomètres linéaires, les archives contiennent une vaste collection de documents allant du XIXᵉ siècle à nos jours.

Qu’est-ce que le métier d’archiviste ? Quels types de documents sont conservés dans un dépôt d’archives ? Autant de questions auxquelles répondront les archivistes qui vous guideront dans les espaces de conservation des fonds, habituellement interdits au public.

Au fil du parcours, découvrez des documents historiques sur les projets de la MEL, tels que le métro, le Stadium, le LaM ou encore EuraTechnologies !

Durée : 1h30.

Gratuit, réservation conseillée.

A partir de 12 ans.

Archives de la MEL, 1 rue des Sciences 59790 Ronchin. Parking gratuit. Accès en transport en commun avec le bus 18 (arrêt Defaux ou Faidherbe), et la Corolle 1 (arrêt Orée du Golf).

Archives de la Métropole européenne de Lille (MEL) 1 rue des Sciences 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France 0320212128 https://archives.lillemetropole.fr/ https://x.com/MEL_Archives Les Archives de la Métropole européenne de Lille sont installées depuis 2023 dans un nouvel espace moderne et plus spacieux. Avec une capacité de 25 km linéaires, elles contiennent une riche collection de documents historiques, comprenant notamment les registres de délibérations depuis la création de la Communauté urbaine de Lille, des plans, des maquettes, des films et des photographies.

Ces fonds constituent de précieuses ressources pour les historiens, les généalogistes, les chercheurs et tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la métropole lilloise. Horaires de la salle de lecture :

Mardi : 9h-12h. Sur rendez-vous l’après-midi.

Mercredi : 9h-12h. Sur rendez-vous l’après-midi.

Jeudi : 9h – 16h.

Vendredi : 9h – 16h.

Avec une capacité de 25 kilomètres linéaires, les archives contiennent une vaste collection de documents allant du XIXᵉ siècle à nos jours.

©Alexandre Traisnel