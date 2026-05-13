Visite « les coulisses du musée et des archives », Musée historique et archives municipales, Haguenau
Visite « les coulisses du musée et des archives », Musée historique et archives municipales, Haguenau samedi 23 mai 2026.
Visite « les coulisses du musée et des archives » Samedi 23 mai, 20h10 Musée historique et archives municipales Bas-Rhin
limité à 15 personnes. Durée 50 mn. Départs à 20h10, 20h50, 21h10, 21h50, et 22h10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:10:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:10:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Un parcours à travers les réserves des magasins pour découvrir ces espaces de stockage qui renferment les vestiges du passé.
Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.
Un parcours vous est proposé à travers les réserves des magasins
©Musées de Haguenau
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