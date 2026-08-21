Visite Les vies des objets, à travers le patrimoine photographique, Musée d’Archéologie, Antibes

Informations pratiques

Visite Les vies des objets, à travers le patrimoine photographique 19 et 20 septembre Musée d’Archéologie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite Les vies des objets, à travers le patrimoine photographique

Une sélection de deux objets mystères autorise à mener l’enquête sur l’histoire des oeuvres, de leur découverte à leur installation au musée, grâce aux archives écrites et aux photographies.

Visite pour tous

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33489683238 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Le musée d’Archéologie d’Antibes est installé dans le bastion Saint-André. Celui-ci a été construit en 1698 sur les plans de Vauban, dans le cadre des travaux d’amélioration qu’il fait entreprendre pour la défense d’Antibes. Bien que d’allure imposante aujourd’hui, le bastion Saint-André, ou « bastion 17 », ne constituait qu’une petite partie de l’enceinte urbaine d’Antibes, dont il marquait l’extrémité sud. Zone piétonne à accès réservé, parking des plages derrière le musée, ou stationnement urbain.

Les vies des objets, à travers le patrimoine photographique