Visite « Les voyages au Moyen Age » Spéciale famille Asnières-sur-Vègre
mercredi 15 juillet 2026 · Asnières-sur-Vègre
Informations pratiques
Asnières-sur-Vègre
Visite « Les voyages au Moyen Age » Spéciale famille
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19
Le temps d’une visite en famille, voyagez comme au Moyen Âge !
A pied, à cheval, en chariot ou en bateau, les marchands, pèlerins, soldats, moines, troubadours parcourent un monde qu’ils commencent à connaitre grâce aux cartes et aux récits de voyageurs.
Grace à cette visite ludique et accessible à tous, vous découvrirez combien les héritages médiévaux liés aux voyages imprègnent encore notre quotidien.
> Une visite tout public adaptée à partir de 5 ans
> Il n’est pas nécessaire de réserver. .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
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English :
Travel back in time to the Middle Ages with your family!
L’événement Visite « Les voyages au Moyen Age » Spéciale famille Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72
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