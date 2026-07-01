Informations pratiques

Asnières-sur-Vègre

Visite « Les voyages au Moyen Age » Spéciale famille

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Le temps d’une visite en famille, voyagez comme au Moyen Âge !

A pied, à cheval, en chariot ou en bateau, les marchands, pèlerins, soldats, moines, troubadours parcourent un monde qu’ils commencent à connaitre grâce aux cartes et aux récits de voyageurs.

Grace à cette visite ludique et accessible à tous, vous découvrirez combien les héritages médiévaux liés aux voyages imprègnent encore notre quotidien.

> Une visite tout public adaptée à partir de 5 ans

> Il n’est pas nécessaire de réserver. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Travel back in time to the Middle Ages with your family!

L’événement Visite « Les voyages au Moyen Age » Spéciale famille Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72