Visite libre : à la découverte de la caravane sténopée, Place Marie de Gournay, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : à la découverte de la caravane sténopée Samedi 19 septembre, 14h00 Place Marie de Gournay Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A la découverte de la caravane sténopée

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, célébré dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le Fonds Cré’Atlantique vous invite à découvrir la technique du sténopé avec l’association Los Bordeles.

Entrez dans la caravane sténopée pour vivre l’expérience de la camera obscura et comprendre comment se forme une image. Prolongez l’aventure, guidés par Emmanuel et Margot, en réalisant votre propre photo à l’aide d’une boîte de chips.

Une nouvelle approche de la photographie au XXIe siècle, à découvrir gratuitement, sans réservation, pour toutes et tous, petits et grands.

Place Marie de Gournay place Marie de Gournay, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.creatlantique.fr https://www.instagram.com/creatlantique/ Découvrez la caravane sténopé installée Place Marie de Gournay au débouché du pont Saint Jean sur la rive droite Accès à pied, à vélo,à trottinette

En transport en commun : Tram A Stalingrad à 750m – BATO 3 (arrêt Belvédère) – Bus 25, 25, 28, 31, 60

Parking voiture Indigo , entrée au 19 Rue de la Garonne

A la découverte de la caravane sténopé

©Los Bordeles