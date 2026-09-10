Visite libre : à la découverte des cales de radoub, site emblématique du canal du Midi, Cales de radoub, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Cales de radoub · Toulouse
Informations pratiques
Visite libre : à la découverte des cales de radoub, site emblématique du canal du Midi 19 et 20 septembre Cales de radoub Haute-Garonne
Entrée libre et gratuite. Inscription sur place dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte des cales de radoub, site emblématique du canal du Midi
Visites guidées ou libres, expositions, conférences, balades en canoë
Voies navigables de France ouvre les portes de ce site exceptionnel du canal du Midi qui fête ses 30 ans de classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Venez découvrir ce lieu à travers des visites commentées, des expositions dédiées à cet ouvrage exceptionnel et des conférences thématiques ou une balade en canoë.
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite – Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Cales de radoub, 65 allées des demoiselles – 31400 Toulouse
Programme détaillé sur le site : https://www.canal-du-midi.com/actualites/jep-2026/
Cales de radoub 65 allées des demoiselles, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 61 36 24 24 http://VNF.fr [{« link »: « https://www.canal-du-midi.com/actualites/jep-2026/ »}] Les cales de radoub de Toulouse, toujours en activité pour l’entretien des bateaux, sont un site emblématique du canal du Midi. Intégrées à ce chef-d’œuvre d’ingénierie classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, elles témoignent de la richesse du patrimoine fluvial.
Découverte des cales de radoub, site emblématique du canal du Midi
©Voies navigables de France
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