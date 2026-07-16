Visite libre à Laon : Le musée lapidaire de la cathédrale, Parvis de la cathédrale de Laon, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la cathédrale de Laon · Laon
Informations pratiques
Visite libre à Laon : Le musée lapidaire de la cathédrale 19 et 20 septembre Parvis de la cathédrale de Laon Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La tribune (son premier niveau d’élévation) de la cathédrale abrite un véritable musée de pierres sculptées, allant du Moyen Âge au XVIIIe siècle et provenant de l’édifice (pierres tombales, gargouilles, décors et chapiteaux). Venez l’admirer en toute autonomie !
Parvis de la cathédrale de Laon Place du parvis Gautier de Mortagne, 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France
La tribune (son premier niveau d’élévation) de la cathédrale abrite un véritable musée de pierres sculptées, allant du Moyen Âge au XVIIIe siècle et provenant de l’édifice (pierres tombales, décors !…
© OT Pays de Laon
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