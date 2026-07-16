Visite libre à Laon : Les souterrains de la cité médiévale, Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois, Laon

Informations pratiques

Visite libre à Laon : Les souterrains de la cité médiévale 19 et 20 septembre Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois Aisne

Accès libre selon affluence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Piliers tournés, campaniles, calcaire lutétien : venez fouler les niveaux de caves et carrières situés sous l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois (ESCAL)* et tout comprendre de ce fascinant univers souterrain typique de Laon !

* cette visite remplace exceptionnellement celle des souterrains situés sous l’ancienne citadelle

Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois 63 rue Sérurier 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Piliers tournés, campaniles, calcaire lutétien : venez fouler les niveaux de caves et carrières situés sous l’Espace Socio-Culturel d’Animation du Laonnois (ESCAL)* et tout comprendre de ce univers …

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