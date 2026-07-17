Visite libre au Jardin Camifolia, Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Visite libre au Jardin Camifolia 19 et 20 septembre Jardin Camifolia Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Camifolia est un jardin botanique dédié aux plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Il invite à découvrir la richesse du monde végétal à travers plusieurs espaces thématiques, où se mêlent senteurs, couleurs et savoirs. Les visiteurs explorent des collections variées, participent à des ateliers et profitent d’animations adaptées à tous les âges. Ce lieu met en valeur les liens entre les plantes, la santé, l’alimentation et les traditions locales. Ouvert en saison, Camifolia constitue une destination idéale pour une promenade paisible, une sortie familiale ou une découverte de la biodiversité et du patrimoine végétal régional.

Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 498 498 http://www.jardin-camifolia.com Le jardin Camifolia est un jardin botanique situé à Chemillé-en-Anjou, dédié aux plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Sur plus de trois hectares, il propose un parcours sensoriel à travers plusieurs espaces thématiques mettant en valeur la richesse du végétal et ses usages traditionnels. Les visiteurs découvrent des centaines d’espèces, des collections botaniques, des jardins d’inspiration et des animations pédagogiques adaptées à tous les âges. Véritable lieu de découverte, de détente et de sensibilisation à la biodiversité, Camifolia invite à mieux comprendre les liens entre les plantes, la santé, l’environnement et les savoir-faire horticoles qui font la renommée du territoire de l’Anjou. Entrée le long de la rue Nationale.

Parking en face, de l’autre côté de la rue.

Entrée située à 500 m de la gare.

– Visite libre du jardin

©Jardin Camifolia