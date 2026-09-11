Visite libre au musée numérique de la Micro-folie de Neuvic, Centre multimédia – Micro-Folie Neuvic, Neuvic

Informations pratiques

Visite libre au musée numérique de la Micro-folie de Neuvic Samedi 19 septembre, 10h30 Centre multimédia – Micro-Folie Neuvic Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Journées européennes du patrimoine :Explorez la Nouvelle-Aquitaine autrement !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la toute nouvelle collection Nouvelle-Aquitaine au Musée Numérique de la Micro-folie de Neuvic. De 10h30 à 12h30 , venez découvrir la collection en toute autonomie grâce à des tablettes et à un grand écran connecté.. Chaque visiteur peut naviguer librement parmi les œuvres, accéder à des informations complémentaires, visionner des contenus multimédias.

Cette collection exceptionnelle rassemble 350 œuvres issues de 31 institutions culturelles de toute la région. Peintures, sculptures, objets d’art, patrimoine architectural, traditions populaires, créations contemporaines, arts vivants…

Des grands musées aux sites emblématiques, en passant par les savoir-faire locaux et les lieux de mémoire. Elle met en lumière toute la diversité de notre territoire. Vous pourrez notamment explorer les collections du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, du Musée d’Aquitaine, du CAPC, de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, de Lascaux, du Phare de Cordouan, de la Maison Pierre Loti, de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, et de nombreux autres établissements partenaires.

Portée par la La Villette, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et les institutions culturelles de la région, cette collection a pour ambition de rendre le patrimoine accessible à tous et de faire découvrir les multiples facettes de l’identité néo-aquitaine.

Samedi 19 septembre

10h30-12h30

Entrée gratuite – Tout public

Centre multimédia – Micro-Folie Neuvic 6 rue des frères Pouget, 24190 Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 80 12 34 https://www.mairieneuvic.fr/ https://www.facebook.com/centremultimedia.neuvic/;https://www.instagram.com/centremultimedia.neuvic/ Musée numérique, Fab Lab, Spectacles, Ateliers informatiques… Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine : Explorez la Nouvelle-Aquitaine autrement !

©Centre multimédia