AGENDA · Metz
Visite libre Basilique Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Metz
Informations pratiques
Visite libre Basilique Saint-Vincent 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Située au cœur du quartier des Iles, la basilique Saint-Vincent offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir un chef-d’œuvre de l’art gothique champenois et sa façade du XVIIIe siècle.
Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php
Visite libre.
©Christian Legay
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