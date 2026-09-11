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Visite libre Basilique Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Metz

Visite libre Basilique Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Vincent
Adresse
Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France
Ville
57000 Metz
Département
Moselle

Visite libre Basilique Saint-Vincent 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située au cœur du quartier des Iles, la basilique Saint-Vincent offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir un chef-d’œuvre de l’art gothique champenois et sa façade du XVIIIe siècle.

Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php
Visite libre.

©Christian Legay

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