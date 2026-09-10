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Visite libre d’atelier de restauration de bois doré et polychrome, 123 rie de Famars 59300 Valenciennes, Valenciennes

samedi 19 septembre 2026 · 123 rie de Famars 59300 Valenciennes · Valenciennes

Visite libre d’atelier de restauration de bois doré et polychrome, 123 rie de Famars 59300 Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
123 rie de Famars 59300 Valenciennes
Adresse
123 rue de Famars 59300 Valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord

Visite libre d’atelier de restauration de bois doré et polychrome 19 et 20 septembre 123 rie de Famars 59300 Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Restauratrice de bois doré et polychrome depuis 25 ans, Maître Artisan en Métiers d’Art, c’est avec plaisir que je vous accueillerai dans mon atelier de Valenciennes afin de vous dévoiler les différentes techniques de mon métier-passion au travers de démonstrations de mon savoir-faire.

123 rie de Famars 59300 Valenciennes 123 rue de Famars 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France +33 6 22 36 26 61 http://WWW.atelierdudoreur.com Atelier de restauration de bois doré et polychrome Centre ville de Valenciennes
Restauratrice de bois doré et polychrome depuis 25 ans, Maître Artisan en Métiers d’Art, c’est avec plaisir que je vous accueillerai dans mon atelier de Valenciennes afin de vous dévoiler les de mon…

©Sylvie Marez

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