Visite libre de la Bourloire d’Ascq et initiations à la bourle, Bourloire, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Bourloire · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite libre de la Bourloire d’Ascq et initiations à la bourle Samedi 19 septembre, 10h00 Bourloire Nord
Gratuit -Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Samedi 19 septembre de 10h à 13h, venez découvrir et vous initier à ce jeu traditionnel de notre région !
Très en vogue au 19ème siècle, ce jeu consiste à placer les bourles le plus près possible de l’étaque. Il se joue à deux ou par équipe de 3 ou 6 joueurs, chaque équipe disposant de 6 bourles.
Chacune est dirigée par un commandant qui cherchera à placer ses bourles tandis que ses équipiers lanceront leurs bourles pour qu’elles constituent des obstacles afin de gêner l’équipe adverse !
La bourloire Maurice Follet fut construite en 1999, afin de préserver ce jeu de bourle de la disparition.
Elle rend hommage à Maurice Follet, une des 86 victimes du Massacre d’Ascq.
Bourloire 36 bis rue du Docteur Roux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France
Samedi 19 septembre, venez découvrir et vous initier à ce jeu traditionnel de notre région ! famille enfants
Ville de Villeneuve d’Ascq
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