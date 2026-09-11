Visite libre de la cathédrale, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse

Informations pratiques

Visite libre de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Haute-Garonne

Gratuit. Dans la limité des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des bénévoles accueilleront les visiteurs, principalement les après-midis. Des plaquettes de visite en plusieurs langues seront mises à leur disposition.

En raison des célébrations et des travaux actuellement en cours, certains espaces de l’édifice ne seront pas accessibles à la visite. Merci de votre compréhension.

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561520382 http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/culture-et-tourisme/cathedrale-saint-etienne La cathédrale de Toulouse est considérée comme la première expression du gothique méridional. Elle est le résultat d’une succession de partis architecturaux distincts et indépendants s’échelonnant entre le XIe et le XXe siècle. Métro : ligne B – station François Verdier. Bus : Linéo 1, 8 et 9, ligne 29 – arrêt François Verdier.

Des bénévoles accueilleront les visiteurs, essentiellement les après-midis.

©Robert Rives pour l’association des amis de la cathédrale St Etienne