Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation, Nancy

Informations pratiques

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre de la Cathédrale avec explications des travaux réalisés.

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383352603 Œuvre des architectes Giovanni Betto, Jules Hardouin-Mansart et Germain Boffrand, elle fut construite au début du XVIIIe siècle, sous les règnes des ducs Léopold et Stanislas. Elle possède des grilles réalisées par les ateliers de Jean Lamour, une coupole peinte par Claude Jacquard et un orgue classé. Peintures de l’École lorraine des XVIIe et XVIIIe siècles. D’abord primatiale, elle devient cathédrale lors de la création d’un évêché à Nancy en 1777.

Visite libre de la Cathédrale avec explications des travaux réalisés.

©André Bauche