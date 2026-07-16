Visite libre de la cavité souterraine de l’escalier du Général Leclerc, Souterrain de l’escalier du Général-Leclerc, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Souterrain de l'escalier du Général-Leclerc · Pontoise

Informations pratiques

Visite libre de la cavité souterraine de l’escalier du Général Leclerc 19 et 20 septembre Souterrain de l’escalier du Général-Leclerc Val-d’Oise

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancienne cave creusée à flanc de la falaise.

Souterrain de l’escalier du Général-Leclerc Angle de la rue Thiers et de la rue de la Bretonnerie 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre

Carré Patrimoine