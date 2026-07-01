Visite libre de la chapelle, Chapelle Bignon, Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Bignon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les religieuses des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, les sœurs de Picpus appelées par les Mortagnais « les dames blanches », occupèrent les lieux de 1821 jusqu’à la fondation de l’Ecole Bignon en 1907. Elles fondent cette chapelle de style « néo-gothique » vers 1850, dont les transepts sont bouchés en 1908 pour créer une sacristie et un atelier. Les décors intérieurs et les vitraux sont très sobres pour respecter le souhait des religieuses.

Orgue Mutin Cavaillé-Coll

En état de fonctionnement, cet instrument était l’orgue de salon de Marthe Bracquemont (élève de Dupré) dans le XVIème arr. t de Paris. Il sera cédé à sa mort en 1973 au lycée Bignon en raison de ses liens d’amitiés avec le chanoine Aubry, alors directeur de l’École.

Chapelle Bignon 13 rue du Général Leclerc, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie Les religieuses des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, les sœurs de Picpus, appelées par les Mortagnais « les dames blanches », occupèrent les lieux de 1821 jusqu’à la fondation de l’École Bignon en 1907. Elles fondent cette chapelle de style « néo-gothique » vers 1850, dont les transepts sont bouchés en 1908 pour créer une sacristie et un atelier. Les décors intérieurs et les vitraux sont très sobres pour respecter le souhait des religieuses.

Les religieuses des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, les sœurs de Picpus appelées par les Mortagnais « les dames blanches », occupèrent les lieux de 1821 jusqu’à la fondation de l’Ecole Bignon en «…

Vincent Lebel