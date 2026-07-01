Visite libre de la chapelle, Chapelle Saint-Joseph, Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Joseph Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’internat Saint-Joseph rue de Rouen, qui se situe dans l’ensemble scolaire Bignon, fut ouvert en 1849 par les Sœurs de la Providence, désignées par les Mortagnais comme « Dames noires » par distinction avec les « Dames blanches » de Picpus, mais la chapelle dédiée à Saint Joseph ne fut ouverte que le 5 août 1878.

Le portail de sa chapelle qui donne sur la rue des Tailles est décoré d’une « fuite en Egypte », scène représentant la sainte famille fuyant la persécution du roi Hérode, a été construite dans un style néo-gothique à la fin du XIX ème siècle.

La tribune installée au -dessus de l’entrée permettait aux pensionnaires d’assister aux offices religieux sans pouvoir sortir de l’établissement.

Parmi les pensionnaires notables de ce pensionnat, il faut noter Yvonne Vendroux (1900-1979), épouse du Général De Gaulle, qui y séjourna pendant la guerre de 14-18 fuyant avec sa famille Calais occupée par les Allemands. A l’occasion du passage à Mortagne de son époux en visite officielle le 7 juillet 1960, elle ne manqua pas de visiter son ancien pensionnat.

Chapelle Saint-Joseph 11 rue des Tailles, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie L’internat Saint-Joseph, rue de Rouen, qui se situe dans l’ensemble scolaire Bignon, fut ouvert en 1849 par les Sœurs de la Providence, désignées par les Mortagnais comme « Dames noires » par distinction avec les « Dames blanches » de Picpus, mais la chapelle dédiée à Saint Joseph ne fut ouverte que le 5 août 1878.

Le portail de sa chapelle, qui donne sur la rue des Tailles et est décoré d’une « fuite en Égypte », scène représentant la Sainte Famille fuyant la persécution du roi Hérode, a été construit dans un style néo-gothique à la fin du XIXᵉ siècle.

La tribune installée au-dessus de l’entrée permettait aux pensionnaires d’assister aux offices religieux sans pouvoir sortir de l’établissement.

Parmi les pensionnaires notables de ce pensionnat, il faut noter Yvonne Vendroux (1900-1979), épouse du général de Gaulle, qui y séjourna pendant la guerre de 14-18, fuyant avec sa famille Calais occupée par les Allemands. À l’occasion du passage à Mortagne de son époux en visite officielle le 7 juillet 1960, elle ne manqua pas de visiter son ancien pensionnat.

L’internat Saint-Joseph rue de Rouen, qui se situe dans l’ensemble scolaire Bignon, fut ouvert en 1849 par les Sœurs de la Providence, désignées par les Mortagnais comme « Dames noires » par avec les…

Vincent Lebel