Visite libre de la chapelle, Chapelle Sainte-Paix, Caen

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Paix Calvados

Non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De 10h à 18h, visite libre et gratuite de la petite chapelle romane dont il ne reste plus que le choeur et qui accueille ce week-end l’exposition « Rêves » présentée par le Collectif des Deux Mondes.

Armés d’appareils photos, de pinceaux, de colle et de ciseaux, sept artistes du Collectif des Deux Mondes utilisent des outils variés pour agir sur le patrimoine en péril et le réinventer à travers l’art. Pour la troisième année consécutive, le collectif investit la chapelle Sainte-Paix et donne à voir ses oeuvres multiples créées tout spécialement pour les Journées europénnes du Patrimoine et en lien avec la thématique.

L’occasion vous est ici donnée de profiter d’un des plus anciens monuments de la ville et d’échanger avec les artistes présents tout le week-end.

Chapelle Sainte-Paix 25 Rue du Marais, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 Très peu de stationnement à proximité. Privilégier les transports en commun. De nombreuses lignes de bus et de tram passent à la gare qui est toute proche

Visite libre de la chapelle Sainte-Paix et de l’exposition « Rêves » présentée par le Collectif des Deux Mondes

©Nadège orange