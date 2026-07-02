Visite libre de la Chapelle Corneille, La Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie, Rouen

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Corneille Dimanche 20 septembre, 10h00 La Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir la Chapelle Corneille, un lieu unique qui a su se réinventer au fil du temps. Désacralisée et transformée en auditorium, cette chapelle vous offre une expérience inédite à travers un parcours fléché qui vous guidera à votre rythme.

Venez parcourir cet édifice chargé d’histoire et admirez son architecture majestueuse tout en découvrant comment cet espace sacré s’est métamorphosé en un lieu de création artistique. Nos panneaux informatifs vous dévoileront les secrets de son passé, son rôle actuel dans la culture locale.

La Chapelle Corneille – Auditorium de Normandie 30 Rue Bourg l’Abbe, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235985098 https://www.operaderouen.fr Arrêt Hôtel de Ville ou Lycée Corneille

Nous vous invitons à découvrir la Chapelle Corneille, un lieu unique qui a su se réinventer au fil du temps. Désacralisée et transformée en auditorium, cette chapelle vous offre une expérience à un à…

©Caroline Doutre