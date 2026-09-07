Visite libre de la Chapelle de Brouël, Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël, Ambon

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle de Brouël 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chapelle du 16ème siècle, la façade occidentale est inscrite aux Monuments historiques depuis 1925.

Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël 7 Brouel, 56190 Ambon, France Ambon 56190 Morbihan Bretagne 0297411206 https://www.ambon.fr/patrimoine En suivant le tracé de l’ancienne voie ferrée qui domine les marais à Ambon, vous arrivez au village de Brouël. Sa chapelle érigée au XVIe siècle, à l’époque où les bateaux venaient y charger les marchandises, témoigne de la richesse de cette époque à travers un pignon de style Gothique aux remarquables décors. Parking.

Journées Européennes du Patrimoine

©mairie d’Ambon