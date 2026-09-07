Visite libre de la Chapelle de Brouël, Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël, Ambon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël · Ambon
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle de Brouël 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Chapelle du 16ème siècle, la façade occidentale est inscrite aux Monuments historiques depuis 1925.
Chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours de Brouël 7 Brouel, 56190 Ambon, France Ambon 56190 Morbihan Bretagne 0297411206 https://www.ambon.fr/patrimoine En suivant le tracé de l’ancienne voie ferrée qui domine les marais à Ambon, vous arrivez au village de Brouël. Sa chapelle érigée au XVIe siècle, à l’époque où les bateaux venaient y charger les marchandises, témoigne de la richesse de cette époque à travers un pignon de style Gothique aux remarquables décors. Parking.
Journées Européennes du Patrimoine
©mairie d’Ambon
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