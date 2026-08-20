Visite guidée de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Ambon

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Morbihan

Rendez-vous devant l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite guidée de l’église, proposée par Cécile Cauchy et organisée par Damgan La Roche Bernard Tourisme.

Eglise du 12ème / 15ème / 17ème siècles. L’origine très ancienne de l’église a été mise au jour suite aux fouilles archéologiques réalisées à la fin des années 80′. Des vestiges de l’époque romaine et paléochrétienne vous seront dévoilés.

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Place de l’Eglise, 56190 Ambon, France Ambon 56190 Morbihan Bretagne 0297411206 https://www.ambon.fr/patrimoine L’église paroissiale d’Ambon est un édifice composite dont l’origine remonte à l’époque pré-romane. Les structures en élévation les plus anciennes, correspondant à la nef, datent vraisemblablement de la fin du Xe siècle. Le transept appartient à l’époque romane, de même que l’ancien chœur, dont subsiste le tracé, mis en valeur au cours d’une précédente campagne de restauration. Le chœur actuel date d’une reconstruction au XVe siècle, puis l’ensemble a été englobé dans des adjonctions successives, principalement au XVIIe siècle. Parking.

Visite guidée de l’église

@alamoureux