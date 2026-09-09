Visite libre de la chapelle Saint-Mamers, Chapelle Saint-Mamers, Ambon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Mamers · Ambon
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle Saint-Mamers 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Mamers Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle située aux confins d’Ambon sur une petite colline dominant les marais de Billiers et la rivière Saint-Eloi.
Datée de 1600.
Chapelle Saint-Mamers Saint-Mamers, 56190, Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne https://www.ambon.fr/patrimoine https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=56002_5;https://www.ambon.fr/patrimoine?pgid=kebiycdh-e4e32ad7-af84-4451-9971-c37f6a4057a3 La chapelle date du XVIè siècle et domine la rivière Saint-Eloi.
Au-dessus de la porte figurent la date 1600 et le blason de la Famille de Bazvalan (Famille de petite noblesse bretonne, apparue au 12è siècle).
Le clocher est tout en ardoises et sur le côté, une petite fenêtre donne sur l’autel.
L’autel porte en façade le triangle trinitaire avec ses rayons. Le tabernacle est encadré de deux gradins pour les cierges et les fleurs.
La porte est encadrée de deux pilastres. L’ensemble est surmonté d’un petit baldaquin portant un globe et une croix.
Journées européennes du Patrimoine
©mairie d’Ambon
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