Visite libre chapelle de Sainte-Julitte, Chapelle Sainte-Julitte, Ambon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Julitte · Ambon
Informations pratiques
Visite libre chapelle de Sainte-Julitte 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Julitte Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Chapelle rebâtie au 19ème siècle sur l’emplacement d’une chapelle plus ancienne.
Chapelle Sainte-Julitte Sainte-Julitte, 56190, Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne https://www.ambon.fr/patrimoine La chapelle date de 1846, et a été bâtie à l’emplacement d’une ancienne chapelle ayant existé entre 1677 et 1807. Tombée en ruines à la Révolution, cette première chapelle fut remplacée par une caserne de douane dite de Sainte Lucie, construite avec des pierres de démolition.
Chapelle rebâtie au 19ème siècle sur l’emplacement d’une chapelle plus ancienne.
©mairie d’Ambon
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