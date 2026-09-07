Visite libre chapelle de Sainte-Julitte, Chapelle Sainte-Julitte, Ambon

Informations pratiques

Visite libre chapelle de Sainte-Julitte 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Julitte Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chapelle rebâtie au 19ème siècle sur l’emplacement d’une chapelle plus ancienne.

Chapelle Sainte-Julitte Sainte-Julitte, 56190, Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne https://www.ambon.fr/patrimoine La chapelle date de 1846, et a été bâtie à l’emplacement d’une ancienne chapelle ayant existé entre 1677 et 1807. Tombée en ruines à la Révolution, cette première chapelle fut remplacée par une caserne de douane dite de Sainte Lucie, construite avec des pierres de démolition.

Chapelle rebâtie au 19ème siècle sur l’emplacement d’une chapelle plus ancienne.

©mairie d’Ambon