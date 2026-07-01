Visite libre de la chapelle de Buxereuilles, Chapelle de Buxereuilles, Chaumont
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Buxereuilles · Chaumont
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle de Buxereuilles 19 et 20 septembre Chapelle de Buxereuilles Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez l’intérieur de la chapelle du XVIe siècle du prieuré de Buxereuilles.
La chapelle a conservé ses dispositions anciennes dont les décors du choeur du XVIIIe siècle et de la statuaire (deux Vierges à l’Enfant du XVe siècle sont maintenant visibles au musée municipal).
Chapelle de Buxereuilles Rue de Buxereuilles, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33325306000 https://www.ville-chaumont.fr Chapelle construite au XVIe siècle et qui a conservé quelques décors du XVIIIe siècle ainsi que plusieurs objets mobiliers d’intérêt : christ en croix… Parking à proximité.
Visitez l’intérieur de la chapelle du XVIe siècle du prieuré de Buxereuilles.
© Ville de Chaumont
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