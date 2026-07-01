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Visite libre de la chapelle de Buxereuilles, Chapelle de Buxereuilles, Chaumont

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Buxereuilles · Chaumont

Visite libre de la chapelle de Buxereuilles, Chapelle de Buxereuilles, Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Buxereuilles
Adresse
Rue de Buxereuilles, 52000 Chaumont, France
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne

Visite libre de la chapelle de Buxereuilles 19 et 20 septembre Chapelle de Buxereuilles Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez l’intérieur de la chapelle du XVIe siècle du prieuré de Buxereuilles.
La chapelle a conservé ses dispositions anciennes dont les décors du choeur du XVIIIe siècle et de la statuaire (deux Vierges à l’Enfant du XVe siècle sont maintenant visibles au musée municipal).

Chapelle de Buxereuilles Rue de Buxereuilles, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33325306000 https://www.ville-chaumont.fr Chapelle construite au XVIe siècle et qui a conservé quelques décors du XVIIIe siècle ainsi que plusieurs objets mobiliers d’intérêt : christ en croix… Parking à proximité.
Visitez l’intérieur de la chapelle du XVIe siècle du prieuré de Buxereuilles.

© Ville de Chaumont

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