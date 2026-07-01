Visite libre de la chapelle de Buxereuilles, Chapelle de Buxereuilles, Chaumont

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de Buxereuilles 19 et 20 septembre Chapelle de Buxereuilles Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez l’intérieur de la chapelle du XVIe siècle du prieuré de Buxereuilles.

La chapelle a conservé ses dispositions anciennes dont les décors du choeur du XVIIIe siècle et de la statuaire (deux Vierges à l’Enfant du XVe siècle sont maintenant visibles au musée municipal).

Chapelle de Buxereuilles Rue de Buxereuilles, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33325306000 https://www.ville-chaumont.fr Chapelle construite au XVIe siècle et qui a conservé quelques décors du XVIIIe siècle ainsi que plusieurs objets mobiliers d’intérêt : christ en croix… Parking à proximité.

Visitez l’intérieur de la chapelle du XVIe siècle du prieuré de Buxereuilles.

© Ville de Chaumont