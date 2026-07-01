Visite libre de la Chapelle de l’Humanité, Chapelle de l’Humanité, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle de l’Humanité 19 et 20 septembre Chapelle de l’Humanité Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Chapelle de l’Humanité est le dernier temple positiviste subsistant en Europe. Construite par les positivistes brésiliens en 1903, ses plans ont été conçus par le philosophe français Auguste Comte, fondateur du positivisme et illustre habitant du 6é arrondissement (10, rue Monsieur le Prince) qui voulait l’édification d’un « grand temple de l’humanité ». Le terrain a été acheté en 1642 par l’architecte François Mansart qui y construit sa maison et dont ce fut la demeure jusqu’à sa mort en 1666. Sa famille en resta propriétaire jusqu’en 1759. En 1842, l’immeuble est surélevé par le bijoutier Antoine Bret puis passa de propriétaires en propriétaires. Le bâtiment a été acquis par l’Église positiviste du Brésil en 1903 afin d’accueillir un lieu de culte en hommage à l’égérie d’Auguste Comte, Clotilde de Vaux, qui habita au troisième étage de l’immeuble au milieu du XIXe siècle. L’église acheta dans ce but l’immeuble entier. La façade sur rue et le premier étage ont été modifiés au début du XXe siècle par l’architecte Gustave Goy. Il y ajouta un buste d’Auguste Comte et la devise positiviste « L’amour pour principe et l’ordre pour base, le progrès pour but ». L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1982.

Chapelle de l’Humanité 5, rue Payenne Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 06 86 45 08 30

Visite libre

© Iuliia Maklygina