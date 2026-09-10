Visite libre de la chapelle de Vauguillain, Chapelle de Vauguillain, Saint-Julien-du-Sault

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de Vauguillain 19 et 20 septembre Chapelle de Vauguillain Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoie, venez découvrir la chapelle de Vauguillain, dédiée à saint Julien, seul édifice subsistant avec les remparts de cette ancienne forteresse du XIIe siècle.

De l’ensemble original, ne subsistent que la chapelle et les remparts restaurés. Les fouilles réalisées il y a quelques années ont révélé un ensemble beaucoup plus important que celui que l’on voit actuellement. D’après les documents d’archives, le château eut une activité militaire importante pendant la guerre de Cent Ans et au moment des guerres de Religion. Il bénéficie d’une position stratégique important, dominant un passage étroit de la vallée de l’Yonne.

Chapelle de Vauguillain 105 route de la Chapelle, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Place forte gallo-romaine, la chapelle de Vauguillain a été construite au XIIe siècle par l’archevêque Guillaume de Champagne. Dédiée à saint Julien, seul édifice subsistant avec les remparts, la chapelle domine le bourg de Saint-Julien-du-Sault et la vallée de l’Yonne. Saint-Julien devient baronnie des archevêques de Sens : le roi Louis VII, beau-frère de Guillaume, y vient souvent. Après une période d’inactivité, la forteresse trouve un rôle en servant de point d’appui aux troupes d’Henri de Navarre, futur Henri IV. En 1634, le château devient une vieille masure à l’abandon : les remparts disparaissent peu à peu mais les habitants entretiennent leur chapelle qui demeura paroisse desservie par les chanoines du chapitre de Saint-Julien. À la Révolution, les biens de l’archevêché sont mis en vente : la chapelle et les terrains sont rachetés par André Destroye, vigneron à Vauguillain pour 600 francs en 1794. Elle est revendue en 1813 à un jovinien qui avait promis d’effectuer des réparations, mais le projet ne verra jamais le jour. Le site devient propriété en indivision d’un notaire et d’un curé, qui ont partagé les frais dans le but de sauver le bâtiment. En 1925, la chapelle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. En 1932, le docteur Chérest devient propriétaire et elle est classée au titre des Monuments historiques en 1958. En 1962, le docteur Chérest en fait don à la ville. En 1981, un groupe d’habitants de Saint-Julien mené par Philippe Makédonsky et Michel Thibault, propose un plan de sauvetage : une association culturelle voit le jour avec des travaux commençant et s’achevant en 1985.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoie, venez découvrir la chapelle de Vauguillain, dédiée à saint Julien, seul édifice subsistant avec les remparts de cette ancienne forteresse du XIIe y…

© Francis Boursin