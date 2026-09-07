Visite libre de la chapelle des Cordeliers, La Chapelle des Cordeliers, Aubenas

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle des Cordeliers 19 et 20 septembre La Chapelle des Cordeliers Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ancienne Chapelle des moines cordeliers puis de l’hôpital d’Aubenas, ouverte que pour les Journées européennes du patrimoine

La Chapelle des Cordeliers 1 Rue nationale, 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 97 11 14 Inscrite depuis 1983 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il s’agit d’une chapelle appartenant à la Ville, construite, comme le couvent, en 1642, à l’intérieur des remparts par les Cordeliers, dont elle était l’oratoire.

Ancienne Chapelle des moines cordeliers puis de l’hôpital d’Aubenas, ouverte que pour les Journées européennes du patrimoine