Visite libre de la chapelle des Cordeliers, La Chapelle des Cordeliers, Aubenas
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle des Cordeliers · Aubenas
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle des Cordeliers 19 et 20 septembre La Chapelle des Cordeliers Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Ancienne Chapelle des moines cordeliers puis de l’hôpital d’Aubenas, ouverte que pour les Journées européennes du patrimoine
La Chapelle des Cordeliers 1 Rue nationale, 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 97 11 14 Inscrite depuis 1983 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il s’agit d’une chapelle appartenant à la Ville, construite, comme le couvent, en 1642, à l’intérieur des remparts par les Cordeliers, dont elle était l’oratoire.
Ancienne Chapelle des moines cordeliers puis de l’hôpital d’Aubenas, ouverte que pour les Journées européennes du patrimoine
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