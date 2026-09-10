Visite libre de la chapelle des jésuites, Ancienne chapelle des Jésuites, Cambrai

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle des jésuites 19 et 20 septembre Ancienne chapelle des Jésuites Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle des jésuites est un joyau de l’art baroque, édifié à la fin du XVIIe siècle. Si son mobilier a disparu à la Révolution française, ses sculptures et sa dentelle de pierre sont intactes.

Ce sont les derniers jours pour observer l’expositon Regard(s) vers le(s) Haut(s) !

Tournez votre regard vers le(s) haut(s) : d’une part, vers les photographies de l’artiste Fernanda Sanchez-Paredes, missionnée par la DRAC des Hauts-de-France pour porter son regard sur les territoires de notre région labellisés Villes et Pays d’art et d’histoire ; d’autre part, sur le chantier de restauration des voûtes de la chapelle des jésuites qui vient de s’achever. Les sculptures, perchées à près de 20 m de hauteur, se dévoilent en grands formats sans besoin de gravir un échafaudage ou de coiffer un casque de chantier. Une double-exposition où le regard s’élève.

Accès libre sur les horaires d’ouverture de la chapelle (10h-12h / 14h-18h)

Ancienne chapelle des Jésuites Place Saint Sepulcre, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327829385 https://www.destination-cambresis.fr/lieu/chapelle-jesuites-html Les Jésuites arrivent à Cambrai en 1562 pour lutter contre la diffusion du protestantisme et y fondent un collège. Grâce à un legs de Monseigneur Vanderburch, ils font reconstruire leur chapelle entre 1678 et 1694 selon les principes de la Contre-Réforme, sur des plans réalisés par l’architecte Jean du Blocq. Le rythme architectural, le jeu de polychromie et l’abondance du décor sculpté font de cet édifice un chef-d’œuvre de l’art baroque septentrional. Cette richesse ornementale se retrouve à l’intérieur dans la profusion des hauts et bas-reliefs du chœur et de la nef. Son décor est complété par une série de toiles réalisés par le peintre Arnoult de Vuez, représentant des scènes de la vie du Christ.

La chapelle accueille aujourd’hui des expositions temporaires.

La chapelle des jésuites est un joyau de l’art baroque, édifié à la fin du XVIIe siècle. Si son mobilier a disparu à la Révolution française, ses sculptures et sa dentelle de pierre sont intactes.

© Yannick Prangère pour Ville d’art et d’histoire de Cambrai