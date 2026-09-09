Visite libre de la chapelle du Bon Sauveur | Journées du Patrimoine Chapelle du Bon Sauveur Caen

Informations pratiques

Caen

Visite libre de la chapelle du Bon Sauveur | Journées du Patrimoine

Chapelle du Bon Sauveur 108 Rue Caponière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Accès exceptionnel à la chapelle du Bon Sauveur construite à partir de 1956 par l’architecte Léon Rême. A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront exceptionnellement accéder librement à cette magnifique chapelle de la période de la Reconstruction.

Accès exceptionnel à la chapelle du Bon Sauveur construite à partir de 1956 par l’architecte Léon Rême. A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront exceptionnellement accéder librement à cette magnifique chapelle de la période de la Reconstruction ainsi qu’à son cloître. A voir l’orgue Beuchet installé dans la tribune, les lustres en verre de Murano et les superbes verrières dues à Yves Trévédy et Gabriel Loire.

Dans le petit hall d’entrée où repose l’architecte, exposition de photographies sur la chapelle proposée par le collectif de photographes Objectif Image 14.

Attention, la chapelle compte des groupes de marches à plusieurs endroits et n’est donc pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil. Le petit hall d’entrée est accessible et offre une vue sur la chapelle.

Accès par l’entrée sur la façade de l’édition, par le grand jardin. .

Chapelle du Bon Sauveur 108 Rue Caponière Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

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English : Visite libre de la chapelle du Bon Sauveur | Journées du Patrimoine

A special opportunity to visit the Chapelle du Bon Sauveur, built from 1956 onwards by the architect Léon Rême. To mark European Heritage Days, visitors will have a rare chance to explore this magnificent chapel from the Reconstruction period free of charge.

L’événement Visite libre de la chapelle du Bon Sauveur | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer