Visite libre de la chapelle du chêne, chapelle du chêne, Rives-du-Loir-en-Anjou

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du chêne 19 et 20 septembre chapelle du chêne Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite libre de la petite chapelle du chêne. Cette visite peut être couplée par la visite de la chapelle de la Roche-Foulques, accueillant une exposition de photographies (1km de distance).

chapelle du chêne route de la chapelle du chêne Rives-du-Loir-en-Anjou 49125 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite libre de la petite chapelle du chêne. Cette visite peut être couplée par la visite de la chapelle de la Roche-Foulques, accueillant une exposition de photographies (1km de distance).

©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou