Visite libre de la chapelle du chêne, chapelle du chêne, Rives-du-Loir-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · chapelle du chêne · Rives-du-Loir-en-Anjou
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle du chêne 19 et 20 septembre chapelle du chêne Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite libre de la petite chapelle du chêne. Cette visite peut être couplée par la visite de la chapelle de la Roche-Foulques, accueillant une exposition de photographies (1km de distance).
chapelle du chêne route de la chapelle du chêne Rives-du-Loir-en-Anjou 49125 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite libre de la petite chapelle du chêne. Cette visite peut être couplée par la visite de la chapelle de la Roche-Foulques, accueillant une exposition de photographies (1km de distance).
©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou
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