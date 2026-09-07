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AGENDA · Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre de la chapelle du chêne, chapelle du chêne, Rives-du-Loir-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · chapelle du chêne · Rives-du-Loir-en-Anjou

Visite libre de la chapelle du chêne, chapelle du chêne, Rives-du-Loir-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chapelle du chêne
Adresse
route de la chapelle du chêne
Ville
49125 Rives-du-Loir-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire

Visite libre de la chapelle du chêne 19 et 20 septembre chapelle du chêne Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite libre de la petite chapelle du chêne. Cette visite peut être couplée par la visite de la chapelle de la Roche-Foulques, accueillant une exposition de photographies (1km de distance).

chapelle du chêne route de la chapelle du chêne Rives-du-Loir-en-Anjou 49125 Soucelles Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite libre de la petite chapelle du chêne. Cette visite peut être couplée par la visite de la chapelle de la Roche-Foulques, accueillant une exposition de photographies (1km de distance).

©Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou

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