Visite libre de la chapelle du pensionnat, Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle, Rouen

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du pensionnat Samedi 19 septembre, 14h00 Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre de le Chapelle du Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle de Rouen, de style néo-roman, édifiée au XIXe s. (architecte: M.E. Barthélémy) conçu comme monument national à la mémoire de Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, mort à Rouen en 1719.

Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle Place Jean-Baptiste de la Salle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Côteaux Ouest Seine-Maritime Normandie

Visite libre de le Chapelle du Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle de Rouen, de style néo-roman, édifiée au XIXe s. (architecte: M.E. Barthélémy) conçu comme monument national à la mémoire de de la…

©amicale du Pensionnat JB de la Salle Rouen