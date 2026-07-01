Visite libre de la chapelle du pensionnat, Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle · Rouen
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle du pensionnat Samedi 19 septembre, 14h00 Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre de le Chapelle du Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle de Rouen, de style néo-roman, édifiée au XIXe s. (architecte: M.E. Barthélémy) conçu comme monument national à la mémoire de Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, mort à Rouen en 1719.
Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle Place Jean-Baptiste de la Salle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Côteaux Ouest Seine-Maritime Normandie
Visite libre de le Chapelle du Pensionnat Jean-Baptiste de la Salle de Rouen, de style néo-roman, édifiée au XIXe s. (architecte: M.E. Barthélémy) conçu comme monument national à la mémoire de de la…
©amicale du Pensionnat JB de la Salle Rouen
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