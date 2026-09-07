Visite libre de la chapelle du petit Saint-Gimer, Chapelle du Petit Saint-Gimer, Carcassonne

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du petit Saint-Gimer Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle du Petit Saint-Gimer Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La chapelle accueille l’exposition « POP UP ».

Cette exposition gratuite propose un parcours d’art contemporain à découvrir dans quatre autres lieux patrimoniaux de Carcassonne : le musée des Beaux-Arts, le Centre d’art contemporain, la chapelle des Dominicaines et les Halles.

Chapelle du Petit Saint-Gimer 58 rue de la Barbacane, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie

La chapelle accueille l’exposition « POP UP ».