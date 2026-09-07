Visite libre de la chapelle et de la pharmacie de la Miséricorde, La pharmacie de La Miséricorde, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · La pharmacie de La Miséricorde · Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle et de la pharmacie de la Miséricorde 19 et 20 septembre La pharmacie de La Miséricorde Hérault

Gratuit. Accès libre hors visites guidées, dans la limite de la jauge admise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce lieu étonnant, témoin de la riche histoire médicale de Montpellier. Deux officines conservent des pots et des instruments d’apothicaire.

La chapelle, aménagée en 1830 dans les anciens ateliers de la Monnaie, est ornée de peintures remarquables.

La pharmacie de La Miséricorde 2 rue de la Monnaie 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

Venez découvrir ce lieu étonnant, témoin de la riche histoire médicale de Montpellier. Deux officines conservent des pots et des instruments d’apothicaire.