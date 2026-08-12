Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce Saint-Maixent-l’École
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce
Rue de Béchereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite en accès libre de la chapelle
Gratuit. Sans réservation. .
Rue de Béchereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce
L’événement Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre
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