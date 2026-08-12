Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce

Rue de Béchereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite en accès libre de la chapelle

Gratuit. Sans réservation. .

Rue de Béchereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce

L’événement Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre