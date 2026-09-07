Visite libre de la Chapelle Notre Dame des Neiges à Sennecey-le-Grand, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Sennecey-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-des-Neiges · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle Notre Dame des Neiges à Sennecey-le-Grand 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Saône-et-Loire
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Chapelle primitive, vers l’an 1451, avoisinait une léproserie et servait de lieu de culte pour l’hôpital. En 1741, menaçant de ruine, elle fut démolie et on rebâtit celle qui existe aujourd’hui sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges. Le 5 août de chaque année, on y célébrait une messe où les mères de famille ne manquaient pas de prier la Vierge Marie afin de les aider à élever chrétiennement leurs enfants. L’édifice a été restauré en 2006.
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges Route de Gigny, 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 82 54 http://www.ot-senneceylegrabd.com La chapelle primitive, vers l’an 1451, avoisinait une léproserie et servait de lieu de culte pour l’hôpital. En 1741, menaçant de ruine, elle fut démolie et on rebâtit celle qui existe aujourd’hui sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges. Le 5 août de chaque année, on y célébrait une messe où les mères de famille ne manquaient pas de prier la Vierge Marie afin de les aider à élever chrétiennement leurs enfants. L’édifice a été restauré en 2006.
La Chapelle primitive, vers l’an 1451, servait de lieu de culte pour l’hôpital. En 1741, elle fut démolie et on rebâtit celle qui existe aujourd’hui sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges.
Office de Tourisme Entre Saône et Grosne
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