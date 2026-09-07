Visites libres et commentées de la chapelle Saint-Médard, Chapelle Saint-Médard, Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Visites libres et commentées de la chapelle Saint-Médard 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Médard Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la chapelle Saint-Médard de Sennecey-le-Grand, l’un des plus anciens témoins de l’architecture religieuse en France. Elle fut restaurée en 1924 puis en 1967. Vous pourrez découvrir un sarcophage romain appuyé au mur extérieur de la nef, et la statue de saint Médard, quant à elle datée de 1683.

Chapelle Saint-Médard 11 rue de la Chapelle Saint-Médard, 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la chapelle Saint-Médard de Sennecey-le-Grand, l’un des plus anciens témoins de l’architecture religieuse en France. Elle…

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