Visite libre de la chapelle Saint-Benoît à Sennecey-le-Grand, Chapelle Saint-Benoît, Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Saint-Benoît à Sennecey-le-Grand 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Benoît Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la chapelle Saint-Benoît de Sennecey-le-Grand. Découvrez un joyau du patrimoine local, témoin de l’histoire et de l’architecture religieuse de la région. La chapelle Saint-Benoît, classée ou inscrite au titre des monuments historiques, vous ouvre ses portes pour une immersion dans un lieu chargé d’émotion.

Chapelle Saint-Benoît Rue Guy de Combaud Quartier de Viel Moulin 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 82 24 http://www.ot-senneceylegrand.com La date de fondation de l’église n’a pas été conservée, mais elle fut construite par les habitants du hameau de Viel Moulin, qui était trop éloigné des églises romanes de Saint-Martin de Laives et Saint-Julien de Sennecey. L’église fut placée à l’origine sous le vocable de Notre-Dame de Bon Secours. Son clocher arcade a toujours une cloche.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la chapelle Saint-Benoît de Sennecey-le-Grand.

© Office de tourisme Entre Saône et Grosne